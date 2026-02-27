تكنولوجيا: هاتف أوبو فايند إن 6 القابل للطي يكشف عن نفسه بأقل تجعد ملحوظ للشاشة حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت صورة قبل الإصدار عن شاشة هاتف أوبو فايند إن 6 القابلة للطي. ومتفوقاً على هاتفي أبل آيفون فولد وسامسونج جالاكسي زي فولد 8 في الوصول إلى السوق، قد يكون هاتف أوبو فايند إن 6 أحد أوائل الهواتف القابلة للطي التي تتميز بشاشة قابلة للطي خالية تقريباً من التجعد أيضاً.

من المتوقع أن تبقي سامسونج على هاتف جالاكسي زي فولد 7 على الأرفف حتى الصيف (المتاح حالياً بسعر 1029 دولاراً للنسخة المجددة على أمازون). وبالمثل، من غير المرجح إطلاق خليفة لهاتف بيكسل 10 برو فولد قبل أغسطس. وفي الوقت نفسه، من المفترض أن تقدم كل من هونر وأوبو هواتفهما القابلة للطي التالية التي تشبه الكتاب في مارس، أي قبل ستة أشهر من هاتف آيفون فولد المشاع من أبل.

في الوقت الحالي، تظل أوبو أكثر تكتماً بشأن هاتف فايند إن 6 مقارنة بهونر بشأن هاتف ماجيك في 6. حتى الآن، شاركت الشركة الأولى إعلاناً تشويقياً واحداً. ومع ذلك، قدمت الصور المسربة بالفعل نظرة مفصلة على الجزء الأمامي والخلفي لهاتف فايند إن 6 قبل إصداره الرسمي. وبناءً على مقطع الفيديو أدناه، يُعرض هاتف أوبو القابل للطي القادم بالفعل في بعض المتاجر الصينية.

على ما يبدو، يحتوي هاتف فايند إن 6 على تجعد سطحي نسبياً. ومن الواضح أن مفصلة جديدة من سبائك التيتانيوم وزجاجاً قابلاً للطي تمت ترقيته من شأنها أن تساعد هاتف فايند إن 6 في تقديم أقل تجعد ملحوظ للشاشة حتى الآن. وتفيد التقارير بأن أوبو ستصدر هاتف فايند إن 6 في 17 مارس في الصين. وتشير الشائعات السابقة إلى أن هذا التاريخ قد يكون هو التاريخ الذي تبدأ فيه أوبو بيع نفس الهاتف القابل للطي عالمياً أيضاً.

