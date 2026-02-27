سعر الدولار مقابل الفرنك يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل ضغطاً سلبياً أعاق من تمديد مكاسب الزوج في الفترة السابقة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.