الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 02:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل ضغطاً سلبياً أعاق من تمديد مكاسب الزوج في الفترة السابقة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا