سعر البتكوين (BTCUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يدفعه نحو التعافي واستهداف اختراق مستوى المقاومة العنيد عند 68,000$.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأثر الإيجابي لاختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما يحافظ على النظرة الفنية الإيجابية نسبياً، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي جديد، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من احتمالات استئناف الصعود حال تماسك الدعم الحالي.