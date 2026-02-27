الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البتكوين (BTCUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-27 01:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يدفعه نحو التعافي واستهداف اختراق مستوى المقاومة العنيد عند 68,000$.

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأثر الإيجابي لاختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما يحافظ على النظرة الفنية الإيجابية نسبياً، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي جديد، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من احتمالات استئناف الصعود حال تماسك الدعم الحالي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا