سعر الدولار مقابل الين يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 16-01-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال بتسجيل المزيد من الانخفاضات في الفترة المقبلة.

في المقابل من ذلك يظل الزوج مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار على المدى القصير.