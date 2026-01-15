تابع الان خبر صحفي سعودي يحط من شأن عمرو أديب حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - هاجم إعلامي سعودي، إعلامي قناة “إم بي سي”، عمرو أديب قائلا: بعد أن سمعت تعليق الأخ عمر أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك، حزنت وضحكت، لأنني بصراحة أجد أن العربية لم تحسن الاختيار، ليتها يعني كلفت من له مصداقية وقبول، عوضاً عن أن تستعين في شأن السعودي بأجير مصري.
وتابع: الجميع يعرف أن عمر أديب طبال عمال على بطال، وأنه متكسب بلسانه، وأنه من الرداحين الذين يشار ما شاء الله إليهم بالبنان.
وأكمل: ما كان ودي أن يحدث هذا التنابذ بين مجموعتين عربيتين سعوديتين، كلتاهما ناجحتين وما كان ودي أن أيضاً تستعين العربية بعمرو أديب الشهير “بتبديل مواقفه أسرع من تبديل ملابسه”.
وخاطبه قائلا: يا أخي عمرو لا تعلمنا أنت عن مواقف العربية ومجموعة الام بي سي، فهي قناتنا السعودية والعربية التي نفخر بها، ونعرفها قبل أن تأتيها أنت وتعمل فيها يمكن قبل يومين، وتبدأ بالمزايدة علينا “.
الحقيقة أنه يعني أسرع معركة يمكن أن تخسرها دائماً هي التي تستعين فيها للحديث عن الشرف والنزاهة، بزونات الكلام وبياعي المواقف.
وأضاف، إحنا في حاجة إلى أن يعلمنا عمر أديب ويشكك في ولاء أحد أفراد الأسرة المالكة، يعني ايش أقول يعني “دي تخينة قوي يا عمر !”.