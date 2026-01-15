رئيس الوزراء يؤكد التزام حكومة الأمل بتسخير كافة مجهوداتها للاسراع في خطى التعافي لولاية الخرطوم

أكد معالي السيد/ رئيس الوزراء د.كامل إدريس إلتزام حكومة الأمل بتسخير كافة مجهوداتها وامكانياتها للاسراع في خطى التعافي لولاية الخرطوم ،مثمنا الدور الكبير الذي اطلعت به حكومة الولاية في تسيير دفة العمل التنفيذي والقيام بواجبها الوطني في ظروف إستثنائية خلال فترة الحرب.

جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه السيد/ والي ولاية الخرطوم الأستاذ/ أحمد عثمان حمزة.

وأشاد د.كامل إدريس بالدور المتعاظم والجهود المتواصلة لحكومة ولاية الخرطوم في إعادة البناء والإعمار.

وأوضح السيد/ والي ولاية الخرطوم في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه اطلع معالي السيد/ رئيس الوزراء على مجمل الأوضاع بولاية الخرطوم، وسير الأداء خلال الفترة الماضية .

وأضاف ” أن اللقاء تناول نتائج مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم الذي انعقد خلال الفترة الماضية والذي لخص وحدد احتياجات ولاية الخرطوم وآليات تنفيذها ” واوضح السيد / الوالي ان اللقاء تطرق إلى إفرازات وتداعيات الحرب على ولاية الخرطوم والإحصائيات المتعلقة بحجم الضرر خاصة في البني التحتية، مشيرا لجهود حكومة ولاية الخرطوم في إعادة البناء والإعمار بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لتهيئة البيئه المناسبة لعودة المواطنين للولاية والتى قطعت شوطاً كبيرا.

وقال السيد/ الوالي أنه سلم معالي السيد/ رئيس الوزراء نسخة من الخطة الاستراتيجية للتعافي والإعمار لولاية الخرطوم لفترة العشر سنوات القادمة بالتركيز على عام الأساس ٢٠٢٦م.

وأوضح ان اللقاء بحث أوضاع العاملين في ولاية الخرطوم خاصة بعد قرار حكومة الولاية الذي قضى بمباشرة العاملين لعملهم وأيضاً إحتياجات ومشاكل العاملين واستحقاقاتهم.