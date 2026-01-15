وزير الداخلية يدشن إنطلاق إستخراج البطاقة الشخصية بولاية الخرطوم ويتفقد سير العمل فى تأهيل وصيانة جامعة الرباط الوطنى

دشن الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم بمجمع خدمات الجمهور بامدرمان إنطلاق إستخراج البطاقة الشخصية للمواطنين بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقى/ عثمان محمد الحسن دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى

وتأتي الخطوة ضمن حزمة من الخدمات والخطوات التي دفعت بها وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة لتوسعة مظلة خدماتها التي تستهدف المواطن كما أن تدشين البطاقة الشخصية سيتم تعميمه على كافة المراكز الخدمية بولاية الخرطوم لتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين الهجرية بمحليات الولاية المختلفة

وخلال الزيارة تفقد وزير الداخلية وأعضاء الوفد المرافق أقسام الجوازات والمرور والسجل المدنى بالمجمع وقفوا خلالها على مستوى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين

كما تفقد وزير الداخلية بحضور مدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الشئون المالية جامعة الرباط الوطنى بحضور الفريق اول شرطة د/ العادل عاجب يعقوب مدير الجامعة ووقفوا على أعمال التأهيل والصيانة التى تنتظم قاعات المحاضرات والمكتبة والجزء الشرقى والغربى للجامعة والتى شارفت على الإنتهاء والتى وجدت الإشادة من الفريق بابكر سمره ووفده المرافق حتى تتمكن الجامعة من إستئناف أنشطتتها الاكاديمية وتستقبل طلابها في القريب العاجل.