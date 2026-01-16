سعر البتكوين (BTCUSD) يصحح مكاسبه بحثاً عن قاع صاعد جديد – توقعات اليوم – 16-01-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تصحيحية يسعى من خلالها السعر للبحث عن قاع صاعد جديد يتخذه قاعدة فنية قد تساعده على إعادة بناء الزخم الإيجابي واستعادة مسار التعافي والصعود من جديد خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع دخول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع بيعي حاد ومبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم سيناريو الارتداد الصاعد.