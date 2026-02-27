شكرا لقرائتكم خبر عن الين يواصل التعافي استناداً على آمال الفائدة اليابانية والان مع بالتفاصيل

•التضخم الأساسي في طوكيو أعلى من التوقعات في فبراير

•محافظ بنك اليابان يترك الباب مفتوحًا أمام التشديد النقدي



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بعدما أظهرت بيانات تسجيل التضخم الأساسي في طوكيو وتيرة أعلى من توقعات السوق.



ويدعم هذا الارتفاع تصريحات أكثر تشددًا لمحافظ بنك اليابان "كازو أويدا" فتحت الباب أمام المزيد من التشديد النقدي في البلاد. في انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة اليابانية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى ( 155.54¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.09¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.22¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 156.82 ينات.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 1.8% فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.7% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% في يناير.



ومما لا شك فيه أن قراءات أعلى من توقعات السوق لمؤشرات الأسعار في اليابان تؤجج الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي ، مما يعزز من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



كازو أويدا

خلال مقابلة مع صحيفة يوميوري ،أكد محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" أن الموقف الأساسي للبنك هو "الاستمرار في رفع أسعار الفائدة" إذا زاد احتمال تحقق توقعات البنك الاقتصادية والمتعلقة بالتضخم والأسعار.



وقال أويدا :البنك المركزي سيقوم بفحص دقيق للبيانات المتاحة خلال اجتماعي السياسة النقدية القادمين في مارس وأبريل لاتخاذ قرار بشأن أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة.



وأشار أويدا إلى أن نتائج مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام قد تكون عاملاً حاسماً؛ فإذا جاءت الزيادات أقوى من المتوقع ودفعت الشركات لرفع الأسعار بسرعة، فقد يتحقق هدف التضخم بنسبة 2% في وقت أقرب مما كان متوقعاً.



أوضح أويدا أن التضخم الأساسي لم يصل تماماً بعد إلى هدف 2% بشكل مستدام، لكن البنك سيوجه السياسة لضمان تحقيق هذا الهدف أو تجنب تجاوزه بشكل مفرط، مؤكداً أن البنك ليس "متأخراً" في معالجة مخاطر التضخم المرتفع.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ، تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس مستقر حول 15%.



•وتسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل حول 45%.



•وفي أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1% في سبتمبر.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

