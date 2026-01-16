الاقتصاد

سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 16-01-2026

  سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 16-01-2026
  • سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 16-01-2026 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-16 01:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يسيطر على السهم اتجاه تصحيح وشبه جانبي على المدى القصير، وهو ما قد يضعف من تلك الحالة الإيجابية المصاحبة للسهم ويجعل أي مكاسب حالية مهددة مستقبلاً.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.35 درهم، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 9.78 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

