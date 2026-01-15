كريستيانو رونالدو يقترب من كسر رقم السهلاوي مع النصر في ديربيات الرياض

يستعد النصر لمواجهة الديربي عندما يستقبل الشباب، ضمن الجولة 16 في دوري روشن السعودي.

خسر النصر في آخر 3 مباريات (أمام الأهلي والقادسية والهلال على التوالي) بدوري روشن السعودي، وهو مقدار ما كان قد خسره في 24 مباراة قبل ذلك بالمسابقة (ف18 ت3 خ3)، ولم يسبق له أن خسر في 4 مباريات متتالية بدوري المحترفين.

آخر مرة خسر فيها 4 مباريات متتالية كانت في دوري الدرجة الممتازة في ديسمبر 1998.

سجل كريستيانو رونالدو 7 من آخر 10 أهداف للنصر في مباريات الديربي بدوري المحترفين. في الواقع، سجل اللاعبون البرتغاليون 9 من آخر 10 أهداف للنصر في هذه المباريات (7 رونالدو – 2 جواو فيليكس).

لم يسجل أي لاعب للنصر أهدافاً في الديربيات أكثر من رونالدو (14 بالتساوي مع محمد السهلاوي).

يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر بـ38 نقطة.