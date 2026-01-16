بطولة إيطاليا: فوز بنكهة فرنسية لميلان أبقاه على مقربة من انتر

الرياص - اسماء السيد - Como (إيطاليا) : واصل ميلان مطاردته لجاره انتر بفوز على مضيفه كومو 3 1 جاء بنكهة فرنسية، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس.

وكان المهاجم الفرنسي أدريان رابيو نجم اللقاء بامتياز من جانب روسونيري بتسجيله ثنائية (55 و88) بعدما كان مواطنه كريستوفر نكونكو (45+1) عادل النتيجة من ركلة جزاء استحصل عليها رابيو أيضا، إثر تقدم كومو بالنتيجة بعد مرور عشر دقائق فقط من عمر اللقاء عبر الألماني مارك أوليفر كيمب.

ورفع ميلان رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن انتر المتصدر، في حين أنه يتقدم بمثلها عن نابولي الثالث (40).

من جهته، تلقى كومو خسارته الأولى بعد سلسلة من أربع مباريات بلا هزيمة (3 انتصارات وتعادل) ليتجمّد رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس بفارق خمس نقاط عن المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال اوروبا.

ومدّد فريق المدرب ماسيميليانو أليغري سلسلته المتتالية دون خسارة في الدوري إلى 19، لكن الأهم أنه استعاد توازنه بعد تعادلين متتاليين أسهما في انفراد انتر بالصدارة.

غير انّ المباراة لم تكن مزهوة بالورود بالنسبة لميلان حتى تسجيل نكونكو هدف التعادل من نقطة الجزاء (45+1) بعدما منح كيمب تقدما لافتا لكومو المتألق هذا الموسم، إذ كان بامكان الأخير التقدم بثلاثة أهداف على الأقل لولا تألق الحارس الفرنسي مايك مينيان.

وأنقذ مينيان مرماه من أكثر من هدف محقق، عندما تصدى لمحاولات بالجملة لأصحاب الأرض، أبرزها عندما صوّب مواطنه لوكا دا كونيا كرة رأسية من وضعية ممتازة (42).

ثمّ تصدى مينيان بأصبعه لتسديدة الأرجنتيني نيكو باس المنخفضة القوية (43).

كما أصاب باس العارضة عند مرور ساعة من عمر اللقاء، حيث كان بمقدور كومو فرض واقع مغاير للقاء، إلا أن رابيو الذي كان قد منح فريقه الأسبقية مطلع الشوط الثاني من تسديدة صاروخية (55)، عاد وأكدّ فوز النادي اللومباردي بتسديدة أخرى من مسافة بعيدة (88).

وفي مباراة أخرى، أنهى بولونيا سلسلة من سبع مباريات بلا فوز بتخطيه مضيفه فيرونا 3 2.