رئيس الدولة يستقبل وفد ممثلي البنوك والمصارف التي أسهمت في مبادرة إعفاء المواطنين المتعثرين من ديونهم

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد ممثلي البنوك والمصارف التي أسهمت في مبادرة إعفاء المواطنين المتعثرين عن ديونهم، والتي ينظمها «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات في الدولة.

وأعرب سموه - خلال استقباله الوفد في قصر البحر في أبوظبي - عن شكره وتقديره لإسهامهم في المبادرة، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في بلدنا، فكلما ترسخ هذا الوعي أسهم ذلك في تقوية المجتمع، وتعزيز تماسكه.

وقال سموه إن مبادرتكم أدخلت السرور على العديد من الأسر، وأعادت إليها الاستقرار والأمل، وهذا يصب في مصلحة استقرار المجتمع الذي يمثل أولوية قصوى.

وأكد سموه أن قيام المؤسسات بدورها تجاه المجتمع يدعم رؤيتنا التنموية الشاملة التي تقوم على الشراكة بين الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص.. ونجاح الرؤى التنموية في كل العالم يعتمد على متانة هذه الشراكة.

من جانبه، أكد الوفد حرص مؤسساتهم على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بجانب الإسهام في دعم رؤية القيادة في تيسير شؤون المواطن، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية.

حضر المجلس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ، ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.