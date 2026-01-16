مسلسلات تركيّة تحت قبضة هيئة الرّقابة التّركيّة… وهذه الإجراءات الّتي اتُّخذت

دبي - فريق التحرير: إتّخذت هيئة الإذاعة والتّلفزيون العليا في تركيا (RTÜK) قرارًا بفرض غرامة ماليّة إداريّة على قناة NOW TV، على خلفيّة عرض مشاهد من مسلسل “الخليفة – Halef: Köklerin Çağrısı” رأت أنّها لا تنسجم مع الضّوابط المعتمدة للبثّ التّلفزيونيّ وخصوصًا تلك المرتبطة بصورة المرأة ومبدأ المساواة بين الجنسَين.

وأوضحت الهيئة، في قرارها الصّادر في الخامس عشر من كانون الثّاني/يناير ٢٠٢٦، أنّ العقوبة جاءت نتيجة مشاهد وردت في حلقات عُرضت خلال الحادي عشر والثّامن عشر من كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٥، معتبرةً أنّ بعض المضامين المطروحة قدّمت تعدّد الزّوجات بشكل طبيعّي أو مقبول، إلى جانب تصوير شخصيّات نسائيّة بطريقة اعتبرتها مسيئة أو منتقصة من مكانتهنّ الاجتماعيّة.

وبحسب RTÜK، فإن الإجراء المتّخذ يقتصر على غرامة ذات طابع إداريّ وماليّ فقط، من دون المساس باستمرار عرض العمل أو توقّف عن البث.ّ

كما أكّدت الهيئة أنّ قرارها يستند إلى التّشريعات التّركيّة النّاظمة للإعلام المرئيّ والمسموع الّتي تشدد على حماية حقوق المرأة ومنع أيّ محتوى قد يخلّ بمبادئ المساواة أو ينطوي على استغلال أو إساءة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تلقّي الهيئة شكاوى من مشاهدين، أعقبها إخضاع الحلقات المعنيّة لدراسة وتقييم من قبل مختصّين في مراقبة المحتوى الإعلاميّ. وخلصت الهيئة إلى أنّ بعض المشاهد تجاوزت الحدود الّتي تفرضها القوانين والمعايير المهنيّة المعتمدة.

وفي إطار متّصل، كانت الهيئة قد أصدرت قرارًا مماثلًا بحقّ قناة Show TV، تمثّل بفرض غرامة ماليّة إداريّة على خلفيّة مسلسل “وليّ العهد – Veliaht”، بعد اعتبار أنّ العمل تضمّن مشاهد تُظهر العنف بصورة قد تؤدّي إلى تطبيعه لدى الجمهور.

ووفق ما أوردته صحيفة Sözcü، شمل القرار حلقات عُرضت في ٤ و١١ و١٨ و٢٥ كانون الأوّل/ديسمبر.

وتندرج هذه القرارات ضمن توجّه رقابيّ متزايد تتبعه هيئة الإذاعة والتّلفزيون التّركيّة في الآونة الأخيرة، يهدف إلى تشديد المتابعة للأعمال الدّراميّة والبرامج التّلفزيونيّة والرّقميّة، لا سيّما تلك الّتي قد تؤثّر في القيم الاجتماعيّة، أو تمسّ صورة المرأة، أو تتناول مشاهد عنف قد تنعكس سلبًا على فئات مختلفة من المشاهدين.