السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل بمشاركة قياسية في يناير المقبل

بيروت - نادين الأحمد - تستقبل العاصمة الرياض في يناير المقبل النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وينعقد المؤتمر خلال يومي 26 و27 يناير 2026 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، جامعًا قيادات حكومية وخبراء عالم العمل من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار “نصيغ المستقبل”، ليقدّم منصة موسعة للحوار الدولي حول تطوير مستقبل العمل، وتعزيز الشراكات، ودعم الحلول المستدامة للتحديات التي تشهدها أسواق العمل عالميًا. ويهدف الحدث إلى خلق مساحة تفاعلية لبحث التحولات المتسارعة، خصوصًا المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورها في تشكيل مهارات المستقبل.

ووجّه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس دور المملكة الريادي في دفع التعاون الدولي وبناء منظومات عمل أكثر مرونة. وأضاف أن المملكة تتطلع لاستضافة قادة الدول والمنظمات العالمية لمناقشة السياسات التي تعزز استقرار أسواق العمل وتنمية رأس المال البشري.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة رفيعة المستوى تتضمن 45 وزيرًا من مختلف الدول، ضمن جلسة وزارية مخصّصة لمناقشة أبرز قضايا العمل العالمية. كما يشمل البرنامج ستة محاور رئيسة تتناول تأثير التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومتطلبات المهارات الحديثة، والتحديات التي تواجه الاقتصاد غير الرسمي، وسبل تعزيز كفاءة القوى العاملة ومواءمة الأسواق مع التحولات المستقبلية.

ويقدّم المؤتمر مجموعة من الأساليب التفاعلية الجديدة مثل الهاكاثونات لصنع حلول مبتكرة، وجلسات “التركيز” التي يستعرض خلالها الخبراء تجاربهم وأبرز التحديات في اقتصاداتهم، إضافة إلى حلقات نقاش أكاديمية يقدمها باحثون متخصصون من حول العالم.

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 200 متحدث، إلى جانب ما يفوق 7000 مشارك عالمي ضمن أكثر من 50 فعالية وجلسة متنوعة، مما يجعل المؤتمر أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في مستقبل العمل.

ويأتي الحدث بالشراكة مع منظمات دولية رائدة، تشمل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يمنحه طابعًا عالميًا يعزز من جودة مخرجاته وتوصياته.

ومنذ انطلاقه في عام 2023، تطور المؤتمر ليصبح منصة معرفية تعمل على مدار العام من خلال مبادرات نوعية مثل “أكاديمية سوق العمل العالمي” والتعاون الإستراتيجي مع البنك الدولي وشركة تكامل القابضة، بهدف دعم التحول الإيجابي في أسواق العمل وتمكين الحكومات والقطاع الخاص من بناء أنظمة أكثر استدامة ومرونة.