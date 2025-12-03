تابع الان خبر تركي الشيخ يسخر من الفنان شيكو: موهبة لن تري النور حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان الكوميدي شيكو من خلال منشور جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتب آل الشيخ عن بطء شيكو في إنجاز فيلمه الجديد الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه قائلا: شيكو موهبة لن ترى النور.

عدد كبير من متابعي آل الشيخ اعتقدوا أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يسخر من شيكو، لكن القصة تعود إلى سلسلة منشورات قديمة كان يمزح فيها دائما آل الشيخ مع شيكو ويتحدث عن البطء الشديد في إنجاز الفيلم، حيث كتب في وقت سابق يقول: مر 2000 و200 و6 أيام من بداية مشروع فيلم الفنان الكبير شيكو ولم يبصر النور حتى الآن.

وآخر أعمال الفنان شيكو هو فيلم «صقر وكناريا» من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، بطولة كل من: محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

ويشهد فيلم صقر وكناريا وجود خلافات بين يارا السكري، ويسرا اللوزي، حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.