مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفي بـ تكريم الفائزين باللغة العربية في نسخته الدولية الرابعة

بيروت - نادين الأحمد - احتفى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مساء أمس بـ تكريم الفائزين باللغة العربية في دورته الرابعة، خلال حفل نظم برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، وبحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ونخبة من المسؤولين والباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي من داخل المملكة وخارجها.

وشهد الحفل إعلان الفائزين من فئتي الأفراد والمؤسسات في الفروع الأربعة للجائزة، وهي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وتقنياتها الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية. وبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.6 مليون ريال سعودي، بواقع 200 ألف ريال لكل فائز، إضافة إلى درع تذكاري وشهادة تكريم رسمية.

وألقى معالي نائب وزير الثقافة كلمة نيابة عن سمو رئيس مجلس الأمناء، أكد فيها ما تحظى به اللغة العربية من دعم كبير من القيادة الرشيدة، وما عززته رؤية السعودية 2030 من مكانة للثقافة بوصفها أحد محركات التنمية والإبداع. كما أوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الجهود العلمية والمجتمعية التي تسهم في خدمة اللغة العربية وإبراز حضورها في الميادين الحديثة، مشيرًا إلى أنها أصبحت منصة عالمية للاحتفاء بالعطاء اللغوي المتميز.

وأسفرت نتائج الجائزة عن فوز عدد من الباحثين والمؤسسات من دول متعددة. ففي فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها فاز من فئة الأفراد الأستاذ الدكتور محمود محمد عادل محمود البطل من الولايات المتحدة، ومن فئة المؤسسات فازت مؤسسة مناهج العالمية من السعودية. وفي فرع حوسبة اللغة العربية فاز الدكتور أحمد ميلود خرصي من الجزائر، بينما فازت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فئة المؤسسات.

وفي فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، نال الجائزة مناصفة كل من الأستاذ الدكتور رمزي منير بعلبكي من لبنان، والأستاذ الدكتور سعد عبدالعزيز مصلوح من مصر، فيما فاز المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج من الإمارات عن فئة المؤسسات. أما فرع نشر الوعي اللغوي والمبادرات المجتمعية فشهد فوز الدكتور مازن عبدالقادر محمد المبارك من سوريا، وفوز الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب عن فئة المؤسسات.

وجاءت هذه النتائج بعد عمليات تحكيم دقيقة أشرف عليها 18 محكّمًا من ست دول مختلفة، واستندت إلى معايير صارمة تشمل الإبداع والابتكار، والأثر العلمي، والانتشار، وعمق التأثير المجتمعي، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاختيار.