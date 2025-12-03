شكرا لقرائتكم خبر حائل والقصيم تجذب زوارها بالطبيعة والتراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل برنامج شتاء السعودية فعالياته وتجاربه السياحية المتنوعة في 8 مدن مختلفة بالمملكة، حاملا معه العديد من التجارب والوجهات السياحية بملامحها المتنوعة كمساحات للاكتشاف والتجارب التي لا تُنسى.

فمن أعماق الطبيعة الخلابة التي تأسر الأنظار، إلى المغامرات التي ترفع الأدرينالين وتفتح أبواب التحدّي، وصولًا إلى المواقع التراثية التي تحفظ ذاكرة المكان وتحكي قصص التاريخ ، تبرز وجهتان متميزتان ، هي القصيم وحائل ، حيث تشكل جميعها لوحة سفر متكاملة تعبر عن تنوّع وثراء السياحة في المملكة، وتفتح أمام الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها آفاقًا جديدة لاكتشاف تلك المناطق بعيون مختلفة.

وتأتي فعاليات شتاء السعودية استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للسياحة لجذب السياح للتعرف على الوجهات والتجارب السياحية المتنوعة بالمملكة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع السياحي الخاص، الذي يقدم هذا العام تنوعاً هائلاً بين الفعاليات التراثية والطبيعية، والتي تلبي كافة التطلعات، وتناسب كافة الأذواق والأعمار.

ففي بيت البسام التراثي بعنيزة والذي يفتح أبوابه للزوار للتجول بين أروقته وحدائقه وذاكرته الحية، ليكتشفوا جمال فنون نجد وعمارتها الأصيلة، التي تحكي تاريخ من عاشوا في هذا المكان والزمان، بين جدران الطين وخشب أثل وتصميم مُبهر يناسب البيئة ويعبر عن فنون هذا الزمان وأهله.

ومن تراث القصيم إلى نخيلها يمكن للزائر أن يستمتع بقضاء ساعات بين مزارع النخيل التاريخية، التي تضم أكثر من 700 نخلة يفوق عمر بعضها المائة عام، مع وجود مطاعم ومقاهي ، وأجواء شتوية هادئة تجمع بين الأصالة والجمال.

ومن القصيم إلى حائل تتواصل المزاوجة بين التراث والطبيعة، حيث تَمثُل قلعة أعيرف التاريخية، التي بنيت عام 1840م على جبل أعيرف، وتطل على مدينة حائل لتعبر عن التاريخ الحضاري والمعماري للمنطقة، وتمنح الزوار تجربة تراثية أصيلة وإطلالة مميزة، كما تتميز حائل أيضا بطبيعة ساحرة يمكن للزائر الاستمتاع بها من خلال منتزه الأدهم، في حضن جبال العدام، حيث القُمرة التي تنير الليل، وعروض الخيل المبهرة تحت نسمات المساء، والعديد من الأنشطة والتجارب والفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تناسب كل أفراد الأسرة.

ومع هذا التنوع الكبير بين الوجهات والتجارب، صممت الهيئة السعودية للسياحة منصة خاصة لمضاعفة عروض وخصومات شتاء السعودية تحت شعار "حيّاك بزود"، وذلك بالتعاون مع أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، يقدمون العديد من العروض والباقات والخصومات الحصرية على رحلات الطيران وتذاكر الفعاليات والفنادق وغيرها من عروض السفر والسياحة، وذلك خلال برنامج شتاء السعودية الذي يستمر حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2026، إذ ترتفع نسبة الخصومات عند شراء المزيد من تذاكر الفعاليات أو رحلات الطيران أو ليالي الإقامة، إضافة إلى المزايا الحصرية والعروض المتنوعة، والتي يمكن الاطلاع عليها وحجزها عبر الرابط: VisitSaudi.com/SeasonalOffers