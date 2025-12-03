هكذا احتفلت ألينا بوز بذكرى زواجها بعد أيّام على استبعادها من مسلسل “الطّبيب”

دبي - فريق التحرير: إحتفلت الممثّلة التّركيّة ألينا بوز بذكرى زواجها الّتي صادفت في الثّاني من كانون الأوّل/ديسمبر، إذ أشركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بمجموعة صور رومنسيّة جمعتها بزوجها المنتج السّينمائيّ أوموت أفيرغين.

وكانت بوز قد دخلت القفص الذّهبيّ مع أفيرغين بعد أشهر قليلة على ارتباطهما في ٢٠٢٣، في حفل زفاف فاخر أُقيم على متن يخت وسط البحر بحضور حشد من نجوم الدّراما التّركيّة وأصدقائهما المقرّبين.

وجاءت هذه المناسبة السّعيدة بعد أيّام فقط على الجدل الّذي رافق استبعاد ألينا من بطولة مسلسل “الطّبيب”، إذ أعلنت تقارير تركيّة رسميًّا انفصالها عن العمل، مع تأكيد حلول الممثّلة سيلا ترك أوغلو مكانها في الدّور الرّئيسيّ. وبحسب المصادر، فوجئت بوز بقرار إخراجها من المسلسل أثناء عودتها من إجازة مع زوجها، من دون أن تُبلّغ مسبقًا، رغم أنّها كانت قد أتمّت كلّ التّحضيرات اللازمة للدّور وخضعت لتدريبات مكثّفة لتمثيل شخصيّة الطّبيبة.