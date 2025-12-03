خيبة كبيرة لجمهور كرم بورسين… “الخفقان” يودّع الشاشة بعد تراجع مدوٍّ

دبي - فريق التحرير: تأكّد قرار إنهاء مسلسل “الخفقان” بعد النتائج الّتي حققها في عرض حلقته الأخيرة، إذ سجّل ٢.٨٧ نسبة مشاهدة واحتلّ المركز العاشر في فئة Total، و١.٦١ نسبة مشاهدة في فئة AB محتلًّا المركز السّابع عشر، و٢.٣٦ نسبة مشاهدة في فئة ABC1 محتلًّا المركز الحادي عشر.

التّراجع الكبير في نسب مشاهدة العمل خلال الأسابيع الأخيرة أدّى إلى خسائر، هذا ما جعل أرقام الحلقة الّتي عرضت في السّاعات الماضية تحمل أهمّيّة حاسمة لمستقبله. لكن النّتائج الّتي صدرت لم تكن كافية لإنقاذه، ليصبح قرار الإنهاء نهائيًّا مع عرض الحلقة الأخيرة منه نهاية هذا الأسبوع.

وكانت الحلقة الجديدة من المسلسل الّذي يشارك في بطولته كلّ من كرم بورسين، سيبال تاشجي أوغلو، ليزجي كوميرت ودنيز شاكر، قد تمّ الانتهاء منها في اللحظات الأخيرة قبل موعد العرض بسبب ضغوط الإنتاج.

وعلى الرّغم من أنّ الإعلان التّرويجيّ للمسلسل كان قد حقّق خلال الصّيف الفائت أكثر من سبعة ملايين مشاهدة على إنستغرام، بعد أيّام قليلة من عرضه عبر الحساب الرّسميّ لقناة Star TV، ما جعله حديث الجمهور الّذي كان يترقّبه، فإن تراجع نسب المشاهدة حال دون استكماله، وتسبّب بخيبة أمل لدى جمهور كرم بورسين الّذي حلم بآمالٍ كبيرة بنجاح العمل، ليلتحق مسلسل “الخفقان” بسلسلة الأعمال الّتي أُوقِفَت مؤخّرًا بسبب ضعف نسب المتابعة.

وفي أوّل تعليق له، قال كرم بورسين: “تمّ إيقاف مسلسلنا رغم كلّ الجهد الذي بذلناه. بالطبع كنتُ أتمنّى استمراره، لكنّ نظام نسب المشاهدة في تركيا لا يمنح المسلسلات فرصة عادلة.”