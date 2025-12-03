انت الان تتابع خبر السفارة الامريكية تشارك بيانا للخارجية العراقية وتضيف عليه: "سنواصل التأكيد على تفكيك الميليشيات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما نشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا مطولا عن الزيارة والملفات التي جرى بحثها، الا ان السفارة الامريكية ببغداد اعادت مشاركة البيان العراقي وأضافت "جزءا مفقودا من المباحثات" لم يتطرق اليها البيان العراقي.وقالت السفارة الامريكية في تعليقها على البيان العراقي انه "أجرى نائب وزير الخارجية الأمرِيكي لشؤون الإدارة والموارد مايكل ريغاس، محادثات مثمرة مع وزير الخارجية العراقي حول بناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً لكلٍّ من الأميركيين والعراقيين".

وأضاف البيان: "وكما قال وزير الخارجية روبيو، ستواصل الولايات المتحدة التأكيد بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوّض سيادة العراق، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اشارت الى انه "تم خلال الاجتماع استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر، واستعراض الحراك السياسي بعد الانتخابات، وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية وفق التوقيتات الدستورية، مع مراعاة التوازن بين القوى السياسية لضمان انتظام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان والحكومة".

وشدد الوزير فؤاد حسين على "أهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، كما دعا إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظراً للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار".

ونقل بيان وزارة الخارجية العراقية عن مايكل ريغاس "تقدير الولايات المتحدة للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، وأهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأكد على أهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع الحكومة العراقية".