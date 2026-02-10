حصريًا | المرور السعودي يعلن أسعار المخالفات المرورية السرعة وفق لائحة 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - تظهر إدارة المرور السعودي تُعلن عن كافة أسعار المخالفات المرورية السرعة، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 6 آلاف ريالًا سعوديًا، وقد يتعرض المخالف إلى الحبس في بعض الحالات!

حيث كشفت هيئة المرور المبالغ التي تفرض على السائقين الذين يقومون بالقيادة بشكل سريع على الطرقات العامة بالسعودية، وتختلف القيمة حسب مقدار السرعة.

ففي حالة تخطى الفرد 300 كلم في الساعة فإن الغرامة المالية تبدأ من 300 ريال إلى 500، بينما في حال تجاوز السرعة 10 كيلو متر أو حتى 20 كلم يفرض على الشخص غرامة تبدأ من 150 ريال إلى 300 ريال.

تبدأ الغرامة في الزيادة إذا تخطى السرعة خمسة كيلومتر في الساعة يتغرم الشخص من 1000 ريال حتى 1500 ريال، ومن يتخطى الإشارة الحمراء تفرض عليه غرامة من 3000 ريال حتى 6000 ريال.

سداد المخالفات المرورية في السعودية بسرعة

علاوة على ذلك فإن الجميع الآن يستطيع إجراء خدمة سداد ودفع قيمة المخالفات المرورية بأكثر من طريقة بسهولة، ومنها التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي.

ينبغي أن تكون الماكينة تابعة للبنك الذي يمتلك الشخص حساب شخصي به، وإدخال بطاقة المصرف في المكان المخصص لها وتدوين كلمة السر، واختيار الخدمات الحكومية.

سيظهر خيار المدفوعات يتم النقر عليه واختيار المخالفات، ويمكن الاستفسار بواسطة كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالمستفيد، وكتابة الرقم والنقر على تأكيد، وتظهر قيمة المخالفة وإجراء السداد.