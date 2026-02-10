الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 مساءً - عاجل .. بدأ التسجيل في كأس اللجنة الاولمبية العربية السعودية للهجن

يبحث العديد من الشباب السعودي المحبين لرياضة سباق الهجن عن كيفية التسجيل في كأس اللجنة الاولمبية العربية السعودية للهجن والمواعيد الخاصة بالتسجيل والبدء في الأولمبياد، حيث تعتبر رياضة الهجن من أفضل الرياضات التي تلقى إقبال شديد من الشباب السعودي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم لكم مواعيد التسجيل في كأس الهجن وكيفية التسجيل.

التسجيل في كأس اللجنة الاولمبية العربية السعودية للهجن

يتيح الاتحاد السعودي للهجن إمكانية البدء في التسجيل لحجز مقعد في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن بداية من اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ويستمر التقديم حتى السبت المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد بإتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع الاتحاد السعودي للهجن “من هنا“. الضغط على مسابقات الاتحاد السعودي للهجن. النقر على التسجيل. تحديد الفعالية المراد حضورها وهي كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن. تحديد الموعد والتاريخ الخاص باللجنة. كتابة كافة البيانات المطلوبة على الموقع. التأكد من صحة البيانات قبل التقديم. الضغط على تقديم الطلب.

موعد كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن هو واحد من أكبر المنافسات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تحرص الهيئة العامة للرياضة بالمملكة على توسيع قاعدة الألعاب المتنوعة وأهمها مسابقات الهجن التي تمتلك إعجاب هائل من سكان منطقة الخليج العربي.

وقد أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري 2026، ومن المقرر عقد المنافسات في ميدان تبوك للهجن.

وتستمر المنافسات على مدار 5 أيام بعدد حوالي 118 شوط، كما تشمل المنافسات 36 شوط لفئة الحقايق و30 شوط لفئة اللقايا، بالإضافة إلى 24 شوط لفئة الجذاع و14 شوط لفئة الثنايا بينما تم تخصيص 12 شوط لفئة الحيل والزمول وعدد 2 شوط لسباقات الماراثون.

وقد أتاح الاتحاد السعودي للهجن إمكانية التعرف على البرنامج التفصيلي لكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الخاصة بالهجن وذلك من خلال الدخول على الرابط “من هنا” والتعرف على مواعيد المنافسات في ميدان تبوك للهجن.