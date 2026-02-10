ما هي قيمة الاعانة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة البسيطة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 مساءً - قيمة الإعانة في الإعاقة البسيطة للتأهيل الشامل هو الأمر الذي ينشغل الكثيرين بالبحث عنه بالكامل، يعتبر برنامج التأهيل الشامل هو من برامج الدعم المميزة والشهيرة التي يتم العمل على توفيرها بالكامل من أجل التسهيل على الجميع إمكانية الاستفادة الكاملة منها وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على قيمة الإعانة للإعاقة البسيطة في التأهيل الشامل.

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الكثير من برامج الدعم المميزة والشهيرة الخاصة بها التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص من أصحاب الإعاقات في المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها توفير المبالغ المالية المختلفة للحصول على الحياة المعيشية الكريمة والتي يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر.

يمكن ان تختلف القيمة الخاصة بالإعانة والمتوفرة من خلال الوزارة من شخص إلى آخر باختلاف الإعاقة والدرجة الخاصة به وهو الأمر الذي يسهل على الكثيرين الاستفادة الكاملة منها والحصول على المبلغ المالي المناسب وتعتبر من أهم المبالغ المالية والإعانات هي التي يتم توفيرها لأصحاب الإعاقة البسيطة في البلاد والتي تصل إلى 4000 ريال سعودي فقط.

سلم رواتب الإعانات في التأهيل الشامل

بعد تعرفنا على قيمة الإعانة الخاصة بالتأهيل الشامل والتي يتم العمل على توفيرها من خلل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجميع نتطرق للتعرف على سلم الإعانات والمبالغ المالية المختلفة الخاصة بالتأهيل الشامل والتي تعمل على توفيرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتسهيل عليهم وتتمثل في التالي:

تصل نسبة المبلغ الخاص بالإعاقة البسيطة في التأهيل الشامل إلى4000 ريال سعودي.

المبلغ المستحق للحصول على الدعم للتأهيل الشامل في الإعاقة المتوسطية يكون هو 8000 ريال سعودي.

تكون قيمة المبلغ للإعاقة الشديدة في التأهيل الشامل هي 16 ألف ريال سعودي.

قيمة المبلغ للإعاقة الشديدة جدًا في التأهيل الشامل هو 20 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل

ضمن التعرف على السلم الخاصة بالإعانات الخالصة بالتأهيل الشامل في السعودية لأصحاب الإعاقات المختلفة ننتقل الآن للتعرف على شروط التسجيل والقبول في التأهيل الشامل والإعانات المختلفة الخاصة بهم وتتمثل الشروط في التالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

لا يجب أن يقل العمر الخاص بالفرد عن 45 عام.

يتم تقديم 4 صور شخصية للفرد من أجل التقديم.

تهتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير الكثير من خدمات الدعم المميزة والتي تعتبر من أهمها هي برامج التأهيل الشامل للأفراد من ذوي الإعاقات في السعودية من أجل التسهيل عليهم الحياة المعيشية.