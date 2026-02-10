الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - كم مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية 2026 قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين 2026

يتساءل الكثيرون عن كم مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية وكم قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين، فإن المملكة العربية السعودية دائمًا تهتم بجميع المواطنين والمقيمين فيها، كما أنها تهتم بمنح كل مواطن في أراضيها كامل حقوقه ولهذا فقد خصصت مكان لوقوف سيارات المعاقين، وهذا المكان خاص بهم، ولكن في حالة أن قام شخص آخر من غير ذوي الإعاقات، بالوقوف في موقف المعاقين، فيتعرض للعقوبة، ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين.

كم مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية

فرضت المملكة العربية السعودية غرامة مالية على جميع الأشخاص المخالفين الذين يقومون بالوقوف في مواقف المعاقين، حيث إن المملكة خصصت مكان لهم للوقوف فيه لما يتوافق مع حالتهم الخاصة، وقد حذرت جميع المواطنين من الوقوف في الأماكن الخاصة بالمعاقين، وفي حالة قيام شخص بالوقوف في هذه الأماكن فيتم معاقبته.

وقد تساءل الكثيرون عن كم مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية، وقد أعلنت الدولة أن قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين تتراوح ما بين 500 ريال سعودي وقد تصل إلى 900 ريال سعودي، أما في حالة وجود صعوبة في الوصول إلى صاحب المركبة وعدم تجاوبه مع رجال الأمن في المكان، فيتم فرض عقوبة متمثلة في الحجز على المركبة التي قامت بهذه المخالفة ويمكن لصاحب المركبة التواصل مع الإدارة العامة للمرور في المملكة من أجل إلغاء حجز المركبة.

الاعتراض على مخالفة مرورية في السعودية

في حالة أنه تم فرض مخالفة مرورية على السيارة فيمكن الاعتراض عليها بكل سهولة من أجل تخفيف الغرامة المالية أو إلغائها، ويمكن هذا من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية أبشر من هنا. سجل الدخول إلى المنصة بكتابة كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية. اضغط على دليل الخدمات الإلكترونية. اختر منها قسم المرور. انقر على خدمة الاعتراض على مخالفة مرورية. قم بتحديد المخالفة المرورية التي ترغب في الاعتراض عليها وحدد سبب الاعتراض. انقر على تأكيد الاعتراض.

هناك العديد من المخالفات المرورية التي حددتها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية والتي منها مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقات والهمم الخاصة، وتتراوح قيمة الغرامة من 500 إلى 900 ريال ويمكن الحجز على السيارة.