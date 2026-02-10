شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية توضح تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء ضمن محفظة الشركة بمدينة الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، في ظل تقييم المتعاملين لاحتمالات تعطل الإمدادات بعد التوجيهات الأمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز، والتي أبقت تركيز الأسواق منصبًا على التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، لتصل إلى 69.41 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:36 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 25 سنتًا، أو 0.4%، إلى 64.61 دولارًا للبرميل.

وقال تاماس فارجا، محلل النفط لدى شركة الوساطة PVM:"لا يزال السوق يركز على التوترات بين إيران والولايات المتحدة."

وأضاف: "لكن ما لم تظهر مؤشرات ملموسة على تعطل الإمدادات، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار في التراجع. السوق يتحرك في نطاق محدود، فهو يعاني من وفرة في المعروض مقابل المخاطر الجيوسياسية."

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1% يوم الاثنين، بعدما أصدرت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية توجيهات للسفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بالبقاء بعيدًا قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض أي طلب من القوات الإيرانية بالصعود إلى متنها في حال حدوث ذلك.

ويمر نحو خُمس استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز الواقع بين عُمان وإيران، ما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرًا كبيرًا على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب شركائها في منظمة أوبك مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم شحناتها النفطية عبر هذا المضيق، خاصة إلى الأسواق الآسيوية.

وجاءت هذه التوجيهات رغم تأكيد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي أن المحادثات النووية بوساطة عُمانية مع الولايات المتحدة بدأت "بشكل جيد" ومن المقرر أن تستمر.

وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة يوم الثلاثاء أن الأسعار تلقت دعمًا من العوامل الجيوسياسية، مع زيادة شحنات النفط على متن السفن في ظل سعي المشترين لتأمين كميات إضافية وسط تصاعد حالة عدم اليقين.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى IG: "رغم أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، فإن استمرار الضبابية بشأن احتمال التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، أبقى على علاوة مخاطر معتدلة في الأسعار."

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على روسيا ليشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها تستهدف موانئ في دول ثالثة، وذلك وفق وثيقة مقترح اطّلعت عليها رويترز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تشديد القيود على صادرات النفط الروسية، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لإيرادات موسكو في ظل حربها في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال متعاملون إن شركة النفط الهندية (Indian Oil Corp) اشترت ستة ملايين برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في وقت تتجنب فيه الهند شراء النفط الروسي ضمن مساعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، تأمل الدولتان إتمامه بحلول مارس.