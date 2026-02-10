الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 مساءً - كيف استخرج بطاقة تقدير للمتقاعدين في السعودية

“بالخطوات” تعرف على كيفية استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية 1447، للحصول على بطاقة التقدير للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ينبغي اتباع خطوات بسيطة تعكس مدى تقدير واحترام المملكة للمساهمات القيمة التي قدمها المتقاعدون، وتشمل هذه الخطوات زيارة أقرب مكتب للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يتم تيسير إصدار هذه البطاقات، وتوفر أيضًا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرصة الحصول على بطاقة تقدير المتقاعدين إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وهذا هو مجال حديثنا اليوم خلال هذا المقال.

خطوات الحصول على بطاقة تقدير المتقاعدين إلكترونيًا 1447

تحمل بطاقة التقدير أهمية تتجاوز شكلها المادي، إذ ترمز إلى التقدير المشترك من المجتمع لجهود المتقاعد وتعكس اعتراف الدولة بتفانيهم طوال رحلتهم المهنية، ويمكن الحصول على البطاقة بطريقة إلكترونية سلسة وبسيطة بإجراء الخطوات التالية:

في البداية، عليك التوجه لزيارة الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر منصة تقدير بالنقر هنا.

تأكد من تسجيل الدخول إلى المنصة عبر إدخال اسم المستخدم ورمز المرور الخاص بالحساب.

توجه إلى الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمات الأفراد.

من خدمات الأفراد انقر على خدمة “إصدار بطاقة مستفيد”.

قم بإرفاق كافة البيانات والوثائق المطلوبة لإصدار البطاقة.

تتضمن الوثائق عادة الأوراق الثبوتية للهوية الشخصية للمتقاعد ووثائق الاعتماد على التقاعد أو المعاش، بالإضافة إلى أي أوراق أخرى ذات صلة تثبت وضعه كمتقاعد من مكان عمله السابق.

قم بالتأكيد على كافة البيانات والإقرار لإكمال طلبك بنجاح.

وأخيرًا تتولى المنصة متابعة تنفيذ الخدمة ومراجعة طلبك والذي يتطلب تقريبًا 9 أيام.

بمجرد الموافقة سيتم إخطار المتقاعد أو عائلته، حيث يمكنهم استلام البطاقة من المكتب المعين.

مزايا بطاقة تقدير المتقاعدين من التأمينات الاجتماعية

تمثل هذه البطاقة تقديراً رسمياً لخدمة المتقاعد ومساهمته في سوق العمل، وإبداءً لهذا التقدير تضمن تلك البطاقة لصاحبها عدد من المزايا الاستثنائية، و يتمثل بعضها في الآتي:

حق استخدام وتلقي كافة الخدمات الحكومية والخاصة والتي يتمثل أهمها في الرعاية الطبية.

إمكانية الوصول إلى جميع مسارات برامج التقدير للمتقاعد وذويه.

الحصول على عروض وخصومات قيمة في التدريب والدراسة.

في الختام، يتضمن الحصول على بطاقة التقدير للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية عملية منظمة تُجريها الهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية، وتمثل هذه البطاقة رمزاً للاحترام والامتنان للتفاني والخدمة التي قدمها المتقاعدون، معبرةً عن القيم الثقافية التي تكرم أولئك الذين كرسوا حياتهم للعمل والمجتمع.