الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:13 مساءً - قوة مدمرة وأوامر إخلاء إلزامية!! هل يؤثر إعصار ميلتون على السعودية ودول الشرق الأوسط؟!

اشتدت قوة إعصار ميلتون بسرعة أمس الإثنين؛ وذلك ليصير إعصارًا من الفئة الخامسة، وهذا في خليج المكسيك متجهًا نحو فلوريدا الأميركية.

مما يهدد بحدوث أضرار كارثية في الولاية التي لا تزال تتعافى من الدمار الذي خلفه إعصار هيلين.

بالإضافة إلى بلوغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار (285 كيلومترا في الساعة)، وتم تصنيف ميلتون على أنه أقوى عاصفة على مقياس شدة الأعاصير المكون من خمس درجات.

كما توقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن يضرب الإعصار على الأرجح المناطق بالقرب من منطقة تامبا باي حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

في مواجهة التهديد الذي يمثله ميلتون مدد الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ التي أعلنها في اليوم السابق لتشمل مقاطعات عدة الأحد، وباتت تحتوي على 51 منطقة من أصل 67.

ضرب إعصار هيلين من الفئة الرابعة مناطق في فلوريدا

ذكرت وكالات الأنباء أن إعصار ميلتون بعد أسبوعين من إعصار هيلين المدمر، وهذا ما يجعل السلطات والسكان في حالة تأهب قصوى لمواجهة تحد جديد في موسم الأعاصير.

بعد أن ضرب إعصار هيلين من الفئة الرابعة مناطق في فلوريدا الشهر الماضي، ويصارع السكان الوقت لإزالة الحطام الذي قد يشكل خطرًا إذا تطاير بفعل الرياح القوية.

حيث شهدت مناطق عدة في خليج تامبا في ولاية فلوريدا طوابير طويلة لانتظار الحصول على البنزين، فيما أمرت المقاطعات على طول الساحل الغربي للولاية بالإخلاء استعدادًا للرياح الكارثية المحتملة والأمطار وارتفاع الأمواج من 2.4 إلى 3.7 متر.