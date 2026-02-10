فرصة العمر.. مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن أكثر من 180 وظيفة في السعودية للذكور والإناث

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةفرصة العمر.. مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن أكثر من 180 وظيفة في السعودية للذكور والإناث

إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية أعلنت مؤخرا عن عدد كبير من فرص التوظيف المتاحة لديها وأعلنت أن هناك أكثر من 180 فرصة توظيف لجميع التخصصات وحملة الثانوية العامة والدبلومات والمؤهلات العليا من الأشخاص الذين يريدون العمل في مدينة جدة ومدينة الرياض والمدينة المنورة، وفي هذا المقال سوف نتحدث بشكل مفصل عن تخصصات الوظائف المطلوبة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية كما سنتطرق لشرح كيفية التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل، وسوف نضع بين أيديكم الرابط الخاص بالتقديم على هذه الوظائف فتابعوا معنا لنهاية المقال لمعرفة كافة التفاصيل.

التخصصات المطلوبة لوظائف مستشفى الملك فيصل

إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن توافر عدد أكثر من 180 فرصة توظيف شاغرة لديها، لحملة الثانوية العامة والدبلومات والمؤهلات العليا، وأعلنت عن بعض التخصصات المطلوبة بالمستشفى ومن ضمن هذه التخصصات ما يلي:

أولا متاح وظائف بمجالات التمريض

ثانيا متاح لدى المستشفى وظائف في المجالات الإدارية

ثالثا متاح وظائف في المجالات الصحية

رابعا هناك وظائف في مجالات الهندسة

خامسا هناك وظائف في المجالات الفنية

سادسا هناك وظائف في مجالات السكرتارية

سابعا يتوفر لدى المستشفى وظائف في مجالات الكتابة

ثامنا وأخيرا لدى المستشفى وظائف في المجالات المهنية.

رواتب مستشفى الملك فيصل

أولا راتب أخصائي التدريب 4000 ريال

ثانيا راتب مساعد فني وتقني سحب الدم 5000 ريال

ثالثا راتب السكرتير الإداري 5770 ريال

رابعا راتب مساعد مستشفى 9374 ريال

خامسا راتب المترجم الطبي 10416 ريال

سادسا راتب محلل معالج وحدة التحكم 12545 ريال

سابعا راتب السكرتير التنفيذي 14345 ريال

ثامنا راتب كبير الممرضين 15252 ريال

تاسعا راتب المدرب 6000 ريال

عاشرا راتب محلل شؤون الموظفين 14 ألف ريال سعودي.

رابط التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل

الكثير من الأفراد يريدون أن يقوموا بالتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالسعودية ولمعرفة المسميات الوظيفية المتاحة لدى المستشفى وشروط التقديم على هذه الوظائف فيمكنك الدخول على الرابط التالي لمعرفة كافة التفاصيل المرتبطة بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية: رابط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي