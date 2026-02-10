شكرا لقرائتكم خبر 28 عقدا وقعتها وزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت وزارة الدفاع 28 عقدا مع شركات محلية وعالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، وذلك خلال أعمال معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة الرياض.

ووقع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، 4 عقود مع الرؤساء التنفيذيين لكل من شركة «إم بي دي إيه» الفرنسية، وشركة ريثون العربية السعودية، وشركة «هانوا أيروسبيس» الكورية، وشركة «ليوناردو» الإيطالية.

وشهد البياري مراسم توقيع 8 عقود، وقعها وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد مع الرؤساء التنفيذيين لشركات محلية وفرنسية وتركية وكورية وإيطالية.

وتضمنت العقود 16 عقدا وقعها مديرو العموم التنفيذيون في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح مع ممثلي الشركات المحلية والعالمية.

وتستهدف العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، واستدامة المنظومات، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.