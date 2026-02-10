الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:17 مساءً - عبر ناجز .. اليك كيفية طلب مهله من قاضي التنفيذ في السعودية 1447

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة طريقة طلب مهلة من قاضي التنفيذ في السعودية، حيث يمكن للمواطن تقديم طلب مهلة من محكمة التنفيذ من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، والقيام بدفع المبلغ الملزم به على هيئة أقساط شهري، من خلال موقع لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على الحالات التي بموجبها يسمح بطلب مهلة من محكمة التنفيذ.

طريقة طلب مهلة من قاضي التنفيذ في السعودية

يعد طلب مهملة من قاضي التنفيذ في السعودية هو حكم قضائي يلتزم به جميع الأطراف في المحكمة، ويمكن للمواطن طالب مهلة من خلال القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول لمنصة ناجز عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد ” من هنا“. انقر على تقديم الطلب من خلال قائمة التنفيذ. اختر نوع الطلب. قم بملأ النموذج والموافقة على التعهد. أدخل تفاصيل الطلب وارفاق المرفقات. سوف يظهر لك رقم الطلب. قم بالضغط على إرسال ليتم رفع الطلب.

الإجراءات المتبعة لدى محكمة التنفيذ

هناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها لدى محكمة التنفيذ، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:

مرحلة التنفيذ تبدأ بعد أن يقوم الدائن بتقديم طلب لمحكمة التنفيذ من أجل إنفاذ تعهد إداري والذي قد يكون لديه ضد المدين.

بعد أن تقوم المحكمة بإصدار أمر التنفيذ والتحقق من صحة سندات التنفيذ وبيانات المحكوم عليه بالتنفيذ، يتم إخطار الشخص الخاضع للتنفيذ بضرورة التنفيذ.

في حال اختار المنفذ أن يقوم بالتنفيذ طواعية فيتم إبرام المعاملة لكيلا يلجأ القاضي للقيام بإجراءات الإنفاذ في الحجز.

إذا اعترض ولم يقم بسداد السدين يأمر القاضي بطلب حجز إداري من أجل إجبار المدين على التنفيذ.

حالات طلب مهلة من محكمة التنفيذ

هناك بعض الحالات التي يمكنها طلب مهلة من محكمة التنفيذ، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

في حال كان السجين قادر على دفع الفواتير المفروضة عليه يقوم بطلب خطاب توصية.

يجب أن يتم كتابة طلب العريضة عن طريق البنك، مع توافر كافة الأوراق الخاصة وتكون على هذه الأوراق أمر دفع السند ويمكن القيام بذلك في المحكمة التنفيذية.

عن طريق الوثيقة التي تكون بحوزة وزارة العدل في السعودية ويمكن من خلال تعبئة استمارة لكتابة طلب الالتماس الممكنة للسند الإذني والتي تسمى مجلة المطالبة.

القيام بكتابة كافة البيانات والتي تتعلق بالعريضة وبيانات طالب التنفيذ وذلك عندما يتم تسجيل طلب الالتماس على ورق مصنوع من الكربون والورق يجب أن يكون أصلي، مع توافر نسختين منه.

يجوز لصاحب السند التنفيذي بأن يقوم بتقديم طلب وتقديمه للمحكمة التنفيذية من أجل أن يتم حجز أموال الخصم في الجلسة أو بالقرب من الجلسة من أجل يتم إصدار أحكام لصالحه.

عند طلب الالتماس يتم رفع الدعوى للمحكمة وذلك بواسطة الكمبيالة.

لا يمكن دفع طلب العريضة الذي هو بمثابة طلب الكمبيالة وذلك لأنه يكون موجه ضد مصدر الكمبيالة.

يعد طلب العريضة هو في مثابة طلب الكمبيالة.

يجب أن يتم تقديم التماس بعدم دفع الأجور للمحكمة التنفيذية مباشرة مع تقديم نسخة تكون أصلية منه.

يمكن لحامل الكمبيالة الاسبقية المطالبة بالأموال المحجوزة كما أنه يمكن للمحكمة التنفيذية أن تأخذ وصيها ضمانة له من المال الخاص به.

نتائج عدم التزام المدين بالمهلة التي طلبها من محكمة التنفيذ

في حال لم يلتزم المدين بعد تعهده وطلبه لفترة إضافية من أجل سداد حقوق وتقسيط وبعد أن تم منحه مهلة من محكمة التنفيذ من أجل التيسير له، فيمكن للدائن الطلب من المحكمة القيام بحجز أموال المدين من أجل استرداد حقه، وتعد كل تلك الإجراءات في سبيل حقوق الناس مع العلم أنه يتم مراعاة المدين عن طريق تيسير الأمور عليه والقيام بتقسيط المبلغ لمبالغ مصغرة.

تعرفنا على ما هي طريقة طلب مهلة من قاضي التنفيذ في السعودية، حيث يمكن التقديم على طلب من خلال بوابة ناجز الإلكترونية واتباع الخطوات اللازمة، وفي حال لم يقم المدين بدفع الدين بعد تعهده بالدفع يتم حجز أموال المدين.