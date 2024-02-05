موقف رونالدو النهائي من مباراة النصر أمام الهلال في كأس موسم الرياض

كشف نادي النصر موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي الأول من مباراة الهلال في كأس موسم الرياض 2024.

وتعرض رونالدو للإصابة بتمزق في عضلة الساق أدت إلى غيابه عن مواجهتي شنغهاي وتشجيانج، اللتين كانتا مقررتين الأسبوع الماضي في جولة الصين.

كما غاب رونالدو عن مباراة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي اقيمت يوم الخميس الماضي.

وشارك رونالدو، قائد النصر، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين، ليؤكد جاهزيته للقاء الهلال المقبل في الديربي.

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وسيلاقي فريق النصر نظيره الهلال، مساء الخميس المقبل، على ملعب المملكة ارينا، في ختام بطولة كأس موسم الرياض لعام 2024.

وستنطلق مباراة الهلال ضد النصر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وشهدت تدريبات النصر اليوم مشاركة الخماسي، “علي لاجامي، عبد الله الخيبري، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، راغد النجار”، بعد عودتهم المشاركة مع منتخب السعودية في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023).

كما تواجد الأسترالي عزيز بيهيتش صفقة النصر الجديدة والتي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من ملبورن سيتي.