تكنولوجيا: Alienware تطلق شاشة ألعاب OLED اقتصادية بمعدل تحديث فائق يبلغ 240 هرتزاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Alienware شاشتها الجديدة المخصصة للألعاب AW2726DM والتي تأتي بلوحة من نوع QD-OLED يبلغ مقاسها 27 بوصة، لتشكل خياراً اقتصادياً مميزاً بسعر يبلغ 349.99 دولاراً أمريكياً قد يجعل اللاعبين يعيدون التفكير قبل شراء البدائل التقليدية. ورغم أن هذا الإصدار يقدم مستويات سطوع تعتبر من الفئة الابتدائية، إلا أنه يعوض ذلك بتقديم معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 240 هرتزاً مع دقة عرض تبلغ 1440 بكسل لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين، حيث تتوفر الشاشة حالياً للشراء عبر الموقع الرسمي للمستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتستفيد Alienware من انخفاض تكلفة شاشات OLED في الوقت الذي تشهد فيه أسعار مكونات الحواسيب الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً.

سيلاحظ عشاق Alienware غياب الإضاءة الاستعراضية المعتادة في أجهزة الشركة عن هذه الشاشة السوداء الأنيقة، ولكنها حرصت في المقابل على تضمين مجموعة واسعة من التعديلات المريحة التي تتيح للمستخدمين إمالة الشاشة وتدويرها وتعديل ارتفاعها لتناسب مختلف بيئات اللعب. وفيما يخص الإضاءة، تأتي الشاشة بمعدل سطوع نموذجي يبلغ 200 شمعة مما يعني أن الإضاءة المحيطية القوية أو أشعة الشمس قد تؤثر على وضوحها، مع ذروة سطوع تبلغ 381 شمعة في وضع النطاق الديناميكي العالي، ومع ذلك تضمن الشركة تقديم نفس مستويات اللون الأسود العميق ومجموعة ألوان HDR10 الواسعة التي تتميز بها الإصدارات الأعلى سعراً في الأسواق.

و يمكن الوصول إلى معدل التحديث الأقصى البالغ 240 هرتزاً من خلال منفذ DisplayPort 1.4 الفردي، بينما يوفر منفذا HDMI 2.1 دعماً لدقة QHD بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً، مع توفير مقبس مخصص لسماعات الرأس. وتعد الشاشة خياراً مثالياً للألعاب التنافسية بفضل زمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية ودعم لتقنية AMD FreeSync Premium لمنع تقطع الصورة رغم غياب الدعم الرسمي لتقنية G-Sync، وتكتمل هذه الصفقة المميزة بضمان قياسي لمدة ثلاث سنوات يشمل الحماية من مشكلة احتراق الشاشة التي تم تقليل احتمالية حدوثها بفضل استخدام مشتت حراري من طبقة الجرافيت، لتكون هذه الشاشة بمثابة ترقية منطقية ومثالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.