برحيل الشيخ الطيب الجد تفقد بلادنا ركنًا من أركان الحكمة وملاذًا من ملاذات العون والسند ومنارةً من منارات الهدى والصلاح.

■ رحمه الله، كان رجلًا أمة، لم يتأخر يومًا عن ملمة خير أو هيعة واجب، كان مسارعًا في الخيرات وساعيًا بين الناس بصالح القول وجميل السلام. كان عالمًا عاملًا، عارفًا ببلاده ومشاغلها.

■ كان الطيب الجد وفيًّا للمعاني الكبيرة والهمم العالية، كان عارفًا بأحوال الدنيا وتقلبات الحياة، خَبِر تقلبات الطقس السياسي والاجتماعي داخل وخارج السودان.

■ هو من قلة في تاريخ بلادنا ممن توفرت لهم فرص التجربة والعلم في أرقى جامعات ومؤسسات التعليم في العالم وأتيحت له فرصة معايشة ومسايرة أهل تلك البلاد البعيدة، لكنه ظل وفيًّا لأهله وتراب بلاده وقدم في سبيل هذا غالي وقته وثمين أيامه حتى أتاه اليقين وعقله وقلبه مسكون ومشغول بحب الخير للسودان وأهله.

■ رحم الله الشيخ الطيب الجد رحمة واسعة ولا حول ولا قوة إلا بالله..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد