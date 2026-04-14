خسارة أوربان .. قلق في موسكو وكييف ترحب

شهدت المجر تحولاً سياسياً لافتاً مع إعلان فوز بيتر ماجيار وحزب «تيسا» ذي التوجه اليميني الوسطي بأغلبية واسعة في الانتخابات التشريعية، في نتيجة وصفها مراقبون بأنها نقطة انعطاف في علاقة بودابست بالاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التحول بعد 16 عاماً من حكم فيكتور أوربان، الذي رسّخ خلالها سياسة متوترة مع بروكسل، واحتفظ بعلاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا. فوز ماجيار لا يمثل مجرد تغيير في السلطة، بل إعادة تموضع إستراتيجي للمجر داخل المنظومة الأوروبية، وهو ما أثار ترحيباً واسعاً في بروكسل وكييف مقابل قلق واضح في موسكو.

تفويض انتخابي واسع

حصل حزب «تيسا» على أغلبية مريحة تمنح زعيمه بيتر ماجيار تفويضاً سياسياً واسعاً لإعادة صياغة النظام الدستوري، وتعزيز استقلال المؤسسات. وأعلن ماجيار أن حكومته ستعمل على تعديل الدستور، بما في ذلك فرض قيود على عدد فترات رئاسة الوزراء، في خطوة تستهدف بشكل مباشر إرث أوربان السياسي. كما تعهد بإعادة بناء نظام الضوابط والتوازنات، واستعادة ما وصفه بـ«سيادة القانون:، مؤكداً أن البلاد اختارت «العودة إلى المسار الأوروبي». هذا التحول يعكس رغبة شعبية في إعادة دمج المجر داخل الإطار الأوروبي بعد سنوات من التوترات مع بروكسل.

تراجع النفوذ الروسي

جاءت خسارة أوربان بمنزلة تطور غير مريح للكرملين، الذي استفاد خلال السنوات الماضية من علاقات بودابست الدافئة نسبياً مع روسيا داخل الاتحاد الأوروبي. فقد حافظ أوربان على موقف متوازن تجاه موسكو، ورفض في أكثر من محطة الانخراط الكامل في سياسات العقوبات الغربية. ومع صعود ماجيار، تخشى موسكو تغير هذا التوازن، خصوصاً إذا ما اتجهت بودابست إلى تبني مواقف أكثر تشدداً داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من تصريحات الكرملين حول «احترام اختيار الناخبين»، فإن أوساطاً روسية متشددة اعتبرت النتيجة خسارة إستراتيجية قد تعزز الموقف الأوروبي الموحد ضد روسيا.

ترحيب أوروبي واسع

في المقابل، استقبلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي فوز ماجيار بارتياح واضح، إذ يُنظر إليه بوصفه فرصة لإنهاء سنوات من الجمود مع المجر بشأن ملفات سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وقد تم تجميد مليارات اليوروهات من التمويل الأوروبي خلال حقبة أوربان بسبب هذه الخلافات. ويرى محللون أن حكومة ماجيار قد تكون قادرة على استعادة تدفق هذه الأموال إذا نفذت إصلاحات مؤسسية حقيقية. كما ارتفعت الأسواق المالية المجرية بشكل ملحوظ فور إعلان النتائج، في إشارة إلى ثقة المستثمرين بإمكانية عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز الاندماج الأوروبي.

تحول الموقف الأوكراني

على الجانب الأوكراني، شكّل فوز ماجيار تطوراً إيجابياً للرئيس فولوديمير زيلينسكي، خاصة في ظل معارضة أوربان السابقة لحزم الدعم المالي والعسكري لكييف. فقد عرقل أوربان سابقاً قروضاً أوروبية موجهة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. ومع تغير القيادة في بودابست، يُتوقع أن يصبح اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي أكثر سهولة بشأن الدعم الأوكراني.

وقد عبّر زعماء أوروبيون وأمريكيون عن ترحيبهم بالنتيجة، معتبرين أنها تعزز وحدة الموقف الغربي تجاه الحرب، وتقلص من هامش المناورة الروسية داخل أوروبا الوسطى.

تعافي الاقتصاد المجري

اقتصادياً، انعكس الفوز مباشرة على الأسواق، حيث ارتفعت قيمة الفورنت المجرية بنحو 3 % مقابل اليورو، وحقق مؤشر بورصة بودابست مكاسب قوية. ويراهن المستثمرون على أن التوافق مع بروكسل قد يفتح الباب أمام ضخ مليارات الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة.