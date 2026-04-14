نتنياهو: إسرائيل تدعم الخطوة الأمريكية بفرض حصار بحري على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، عن تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن التصعيد مع إيران، مؤكدًا دعم بلاده للموقف الأمريكي بفرض حصار بحري، إلى جانب طرح رؤية أمنية جديدة في الجبهة اللبنانية.

وأوضح نتنياهو في كلمته خلال جلسة الحكومة، أنه أجرى اتصالًا مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي أطلعه على تفاصيل الموقف الأمريكي بشأن المفاوضات مع طهران، مشيرًا إلى أن القضية المركزية تتمثل في إخراج جميع المواد المخصبة من إيران وضمان عدم استئناف التخصيب لسنوات طويلة، قد تمتد لعقود.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن انهيار المفاوضات جاء نتيجة ما وصفه بـ"انتهاك إيران لاتفاق الدخول في المفاوضات"، والذي كان يتضمن وقف إطلاق النار و فتح مضيق هرمز، وهو ما لم تلتزم به طهران، بحسب تعبيره.

وأكد نتنياهو دعم إسرائيل للخطوة الأمريكية بفرض حصار بحري على إيران، مشددًا على وجود تنسيق متواصل بين الجانبين في هذا الملف.

وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، أشار إلى أن إسرائيل لا تتحدث فقط عن نقاط محدودة، بل عن منطقة أمنية متماسكة وأكثر عمقًا، تهدف إلى منع أي تهديدات مستقبلية، خاصة الصواريخ المضادة للدروع.

كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في ما وصفها بـ"قرى الإرهاب" القريبة من الحدود، مؤكدًا أن هذه العمليات تشمل استهداف وتدمير مواقع يصفها بالعسكرية، في إطار تغيير ميداني واسع على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، سواء على صعيد الملف الإيراني أو الجبهة الشمالية مع لبنان.

المصدر : وكالات