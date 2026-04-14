7.9 ملايين تأشيرة منفذة خلال الربع الأول والعمرة والحج في الصدارة

الزيارة العائلية ولغرض العمل والإقامة
ووفقا لبيانات وزارة الخارجية بلغ عدد تأشيرات الزيارة العائلية أكثر من 278 ألف زيارة في حين سجلت الزيارة لغرض العمل أكثر من 624 ألف زيارة في حين سجلت الزيارة بغرض الإقامة أكثر من 36 ألفا.
وبلغ الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة نحو 91.026 إعفاء، في حين سجلت التأشيرات بغرض الزيارة الحكومية أكثر من 29 ألف زيارة.
منصة التأشيرات الإلكترونية
تتيح منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية الاستعلام عن «التأشيرات المنفذة» (الصادرة) عبر عدة خطوات ميسرة، سواء كانت التأشيرة صادرة لمواطن، مقيم، أو جهة عمل، وتشمل تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين والمواطنين لاستقدام أقارب الدرجة الأولى، وتأشيرة الزيارة الشخصية للمواطنين لدعوة أصدقائهم أو معارفهم، وكذلك تأشيرة العمل الصادرة بناءً على مستندات تأشيرة من وزارة الموارد البشرية، وتأشيرة الزيارة التجارية للمنشآت والشركات، وأيضا تأشيرات الحج والعمرة والزيارات الحكومية.
أ نواع التأشيرات وعددها
عمرة 4.071.886
حج 1.398.644
زيارة سياحة 1.277.252
عمل 624.081
زيارة عائلية 278.784
الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة 91.026
إقامة 36.006
زيارة أعمال 33.166
زيارة حكومية 29.835
مرور 29.533
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة 9.178
زيارة شخصية 8.911
عمل مؤقت 6.574
توصيل بضائع أو ركاب 3.315
مرافق 2.910
دبلوماسية 1.470
زيارة الممثليات والمنظمات 1.077
خاصة 710
تأشيرة تعليمية طويلة المدى 624
للدراسة 215
للعلاج 47
تمديدالعودة 20
إقامة مميزة 11
