7.9 ملايين تأشيرة منفذة خلال الربع الأول والعمرة والحج في الصدارة

نفذت وزارة الخارجية نحو 7.905.275 تأشيرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 حيث تصدر تأشيرة العمرة بـ4.071.886 تأشيرة وبنسبة 51.51%، تلتها تأشيرة حج بواقع 1.398.644 تأشيرة ثم زيارة سياحة بـ1.277.252 تأشيرة.

الزيارة العائلية ولغرض العمل والإقامة

ووفقا لبيانات وزارة الخارجية بلغ عدد تأشيرات الزيارة العائلية أكثر من 278 ألف زيارة في حين سجلت الزيارة لغرض العمل أكثر من 624 ألف زيارة في حين سجلت الزيارة بغرض الإقامة أكثر من 36 ألفا.

وبلغ الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة نحو 91.026 إعفاء، في حين سجلت التأشيرات بغرض الزيارة الحكومية أكثر من 29 ألف زيارة.

منصة التأشيرات الإلكترونية

تتيح منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية الاستعلام عن «التأشيرات المنفذة» (الصادرة) عبر عدة خطوات ميسرة، سواء كانت التأشيرة صادرة لمواطن، مقيم، أو جهة عمل، وتشمل تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين والمواطنين لاستقدام أقارب الدرجة الأولى، وتأشيرة الزيارة الشخصية للمواطنين لدعوة أصدقائهم أو معارفهم، وكذلك تأشيرة العمل الصادرة بناءً على مستندات تأشيرة من وزارة الموارد البشرية، وتأشيرة الزيارة التجارية للمنشآت والشركات، وأيضا تأشيرات الحج والعمرة والزيارات الحكومية.

أ نواع التأشيرات وعددها

عمرة 4.071.886

حج 1.398.644

زيارة سياحة 1.277.252

عمل 624.081

زيارة عائلية 278.784

الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة 91.026

إقامة 36.006

زيارة أعمال 33.166

زيارة حكومية 29.835

مرور 29.533

تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة 9.178

زيارة شخصية 8.911

عمل مؤقت 6.574

توصيل بضائع أو ركاب 3.315

مرافق 2.910

دبلوماسية 1.470

زيارة الممثليات والمنظمات 1.077

خاصة 710

تأشيرة تعليمية طويلة المدى 624

للدراسة 215

للعلاج 47

تمديدالعودة 20

إقامة مميزة 11