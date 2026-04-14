تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 14-04-2026

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السعر على اختراق مستوى المقاومة المحوري 75.85$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد ما يحافظ على استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.