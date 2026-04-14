تكنولوجيا: أبل تقترب من إطلاق الإعلانات في تطبيق الخرائط مع الإصدار التجريبي الثاني لنظام iOS 26.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة ابل استعداداتها لتقديم الإعلانات داخل تطبيق الخرائط الخاص بها بالتزامن مع إطلاق الإصدار التجريبي الثاني لنظام iOS 26.5 الجديد. وتضمن التطبيق شاشة افتتاحية جديدة توضح للمستخدمين أنه سيتم عرض الإعلانات بناءً على الموقع التقريبي أو مصطلحات البحث الحالية أو عرض الخريطة أثناء البحث، إلى جانب ظهورها في قسم الأماكن المقترحة الذي تمت إضافته في الإصدار التجريبي الأول. وللحفاظ على خصوصية المستخدمين، تؤكد ابل أن المعلومات الإعلانية لن يتم ربطها بحساب ابل الخاص بالمستخدم، مما يعني أن التفاعل مع هذه الإعلانات لن يسجل في بيانات الحساب الأساسية ولن يتم تخزينها أو مشاركتها مع أي أطراف خارجية.

ورغم أن العلامات الأولية لظهور هذه الإعلانات تم رصدها منذ الإصدار التجريبي الأول للنظام، إلا أن مختبري الإصدار التجريبي الثاني قد يبدأون في رؤية الإعلانات بشكل فعلي خلال هذه المرحلة. ولا يزال من غير الواضح حتى هذه اللحظة ما إذا كانت ابل قد اكتفت بتطبيق الشاشة الافتتاحية التمهيدية فقط، أم أن الإعلانات الفعلية ستبدأ في الظهور للمستخدمين في المستقبل القريب جداً لاستكمال مرحلة الاختبار.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن خططها المستقبلية لتقديم الإعلانات في تطبيق الخرائط الخاص بها، مع تحديد موعد الطرح العام ليكون خلال صيف العام الحالي. وتخطط ابل لتضمين هذه الإعلانات في تطبيق الخرائط عبر أجهزة ايفون وايباد وحواسيب ماك للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث ستتميز هذه الترويجات بوجود علامة واضحة تشير إلى كونها مادة إعلانية لضمان الشفافية التامة، تماماً كما هو الحال مع الإعلانات المعروضة حالياً في متجر التطبيقات.