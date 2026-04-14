جامعة طيبة تطلق «نادي طويق» لتعزيز المهارات التقنية والابتكار لدى طلابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالتعاون مع أكاديمية طويق إطلاق «نادي طويق»، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين طلابها من اكتساب المهارات التقنية المتقدمة، وتوفير بيئة تطبيقية محفزة تعزز جاهزيتهم المهنية وتوسع فرصهم بعد التخرج.

ويأتي إطلاق النادي ضمن جهود الجامعة لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، من خلال تقديم برامج وأنشطة نوعية تسهم في بناء جيل رقمي متمكن، قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات التقنية والابتكار.

ويتضمن النادي حزمة من المبادرات والبرامج، من أبرزها تنظيم ورش عمل تقنية متخصصة، وإقامة هاكاثونات محفزة على الابتكار، إلى جانب إتاحة مساحات تطبيقية تسهم في صقل مهارات الطلبة، وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

كما يسعى النادي إلى ربط الطلبة بتجارب نوعية في بيئات العمل التقنية، بما يدعم تطوير مهاراتهم العملية، ويعزز فرصهم الوظيفية بعد التخرج، في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المتخصصة في تنمية القدرات الرقمية.