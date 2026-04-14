الخزامى تكسو جنوب رفحاء بوشاح بنفسجي وتستقطب الزوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتست مواقع المعيزيلة وسنار جنوب محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بغطاء نباتي مزهر، بعد أن تفتحت زهور «الخزامى» على مساحات واسعة، مرسمة لوحة طبيعية بدرجات اللون البنفسجي، ومضيفة مشهدا جماليا أخاذا عززته رائحتها العطرية التي جذبت عشاق الطبيعة والرحلات البرية.

ووثقت «واس» كثافة انتشار الخزامى وتنوع الغطاء النباتي، وتمازج ألوان الأزهار البرية مع رمال المنطقة، في مشهد يعكس ثراء بيئيا وتنوعا أحيائيا شهدته المعيزيلة وسنار عقب الأمطار الأخيرة، التي أسهمت في إنبات النباتات الموسمية وانتعاش الحياة الفطرية.

وتعد الخزامى من النباتات البرية التي تظهر في فصل الربيع بعد هطول الأمطار، وتشكل أحد أبرز المظاهر الطبيعية الموسمية في المناطق الصحراوية، لما تتميز به من لون زاه ورائحة عطرية، جعلتها عنصرا جماليا بارزا في البيئة الطبيعية. ويستقطب هذا المشهد الربيعي الزوار وهواة التصوير، في ظل ما تشهده منطقة الحدود الشمالية من ازدهار نباتي موسمي، يعزز المقومات السياحية البيئية، ويبرز تنوع الغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة خلال فصل الربيع.