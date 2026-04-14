السعودية تعلن ترتيبات وإجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عددا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة استعدادا لموسم حج هذا العام 1447 هـ.

وقالت الوزارة السعودية: إنه اعتبارا من اليوم الاثنين 25 شوال 1447هـ 13 نيسان/ إبريل 2026، يُشترط على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وسيُمنع دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونيا من خلال "أبشر أفراد" و"بوابة مقيم" بالتكامل التقني مع منصة "تصريح".

وأضافت أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة السبت (1 من ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 إبريل 2026).

وتابعت: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 إبريل 2026) حتى (الأحد 14 ذي الحجة 1447 هـ الموافق 31 مايو 2026).

وأشارت إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارا من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 إبريل 2026).

ودعت وزارة الداخلية السعودية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

المصدر : وكالات