شكرا لقرائتكم خبر دمج الفنون في منظومة الرعاية الصحية عبر "مجتمع جميل السعودية" والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية دعماً لجودة الحياة وفق رؤية السعودية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم مجتمع جميل السعودية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بهدف تسخير قوة الفنون في تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة لدى أفراد المجتمع في المملكة، وذلك بالتعاون مع معمل جميل للفنون والصحة، في خطوة لدمج ممارسات الفنون المبنية على الأدلة العلمية ضمن منظومة خدمات الصحة النفسية، دعماً لبرنامج تحوّل القطاع الصحي وبرنامج جودة الحياة المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة.

وتتركز هذه الشراكة الاستراتيجية في تنظيم الدورات التدريبية المنتظمة في مجالات الصحة النفسية والثقافة والفنون لمقدمي الرعاية الصحية، بما يعزّز الوعي بالدور المتنامي للفنون في دعم منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة؛ حيث سبق لمعمل جميل للفنون والصحة، بالشراكة مع جامعة نيويورك، أن قدّم أول برنامج تدريبي من نوعه في المملكة في ديسمبر 2025 تحت عنوان "مقدمة في الفنون والصحة" وبمشاركة 40 مختصاً، من خلال نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال الرعاية الصحية النفسية؛ مما أسهم في تمكين المشاركين من استكشاف آفاق جديدة للاستفادة من الفنون في منظومة الرعاية الصحية لخدمة الأطفال وكبار السن والعاملين في القطاع الصحي بالمملكة.

وأوضحت عضو مجلس الأمناء في مجتمع جميل السعودية الدكتورة مي طيبة، أن هذه الشراكة الفاعلة والبرامج المنبثقة عنها ستعزز الرفاه المجتمعي، من خلال الاستثمار في أدوات مبتكرة ونماذج رعاية جديدة لخدمة المجتمع السعودي؛ مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تُفعّل دور الفنون والثقافة في تحسين الصحة النفسية في المملكة.

وبين المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الدكتور عبد الحميد الحبيب، أن مشاركة المركز تأتي تأكيداً لدوره المحوري في تعزيز الصحة النفسية بالمملكة، واستمرار أعماله لتوطين أفضل الممارسات الدولية المبنية على الأدلة في مجال الرعاية النفسية بما يلائم احتياجات المجتمع السعودي بالتعاون مع القطاع غير الربحي، لضمان الاستدامة والوصول.

ولفت المدير المشارك في إدارة معمل جميل للفنون والصحة، أ. ستيفن ستابليتون، أن مذكرة التفاهم تعكس السعي لإحداث تغيير منهجي واسع، من خلال التعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ومجتمع جميل السعودية، حيث سيتم العمل على ترسيخ مهارات قائمة على الأدلة مرتبطة بالسياق الثقافي المحلي داخل قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، بما يعزّز متانة النظم الصحية وقدرة المجتمعات على الصمود على مستوى المملكة.

يذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية ترتكز على النتائج التي خلصت إليها المائدة المستديرة "التشافي بالفنون – النسخة العربية" المُقامة في عام 2023 والتي استضافتها وزارة الصحة السعودية، وشكّلت مخرجاتها قاعدة الانطلاق للتعاون الحالي؛ فيما يعود تأسيس معمل جميل للفنون والصحة إلى عام 2023 بمبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية، وكلية ستاينهارت بجامعة نيويورك، ومؤسسة "كالتشر رانرز"، ومؤسسة مجتمع جميل، وهي منظمة دولية تُعنى بتعزيز العلوم والتعليم لتمكين المجتمعات من الازدهار، التي أسسها محمد جميل، ويواصل المعمل اليوم دوره في تعزيز دمج الفنون ضمن منظومات الرعاية الصحية على مستوى العالم.