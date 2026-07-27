حمدان بن زايد: أبوظبي تقود الجهود الريادية لحماية أشجار القرم

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بجهود إمارة أبوظبي في حماية أشجار القرم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقود أبوظبي الجهود الريادية لحماية أشجار القرم، بأكثر من 75 مليون شجرة زُرعت على سواحلها، إسهاماً في تحقيق مستهدف الدولة نحو زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وبزيادة تُقدّر بنحو 10 ملايين شجرة سنوياً».