الاقتصاد

«جروب فايف» للأنابيب توقع عقدا مع أرامكو بقيمة 34 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جروب فايف للأنابيب عقدا مع شركة أرامكو السعودية بقيمة 34 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام.

وأضافت أن التوريد سيكون لأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو والواقع بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية

ولفتت إلى أن مدة العقد شهرين، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2024م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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