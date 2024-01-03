شكرا لقرائتكم خبر عن «جروب فايف» للأنابيب توقع عقدا مع أرامكو بقيمة 34 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عقدا مع شركة أرامكو السعودية بقيمة 34 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام.

وأضافت أن التوريد سيكون لأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو والواقع بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية

ولفتت إلى أن مدة العقد شهرين، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2024م.