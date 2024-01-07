قصف جوي يسقط 4 دواعش بالعراق

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وقالت: تمكن صقور الجو بواسطة طائرات إف 16، من دك أوكار مهمة في قرية الكبة بمنطقة الوقف في محافظة ديالى، وبعد العملية خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على 4 جثث لعناصر عصابات داعش الإرهابية وأسلحة مدمرة ومعدات، وبحسب المعلومات الأولية، فإن من بين الهالكين ما يسمى «عسكري قاطع الوقف» المجرم مجيد معيوف.
وقالت إن العمل المشترك من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية كان له الأثر الكبير في لجم عناصر عصابات داعش.
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