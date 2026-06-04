عمومية طيران ناس السعودية تناقش تحويل 43.5 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة 25 يونيو الحالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» الخميس بعدما أثرت نتائج الإيرادات المخيبة للآمال من شركة «برودكوم» سلباً على أسهم شركات الرقائق، في وقت التقط فيه المستثمرون أنفاسهم بعد موجة صعود قياسية دفعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة إلى مستويات تاريخية جديدة.

أداء المؤشرات والأسهم

وبحلول الساعة 09:36 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 13.59 نقطة، أو 0.18%، إلى 7,540.09 نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك المركب» بمقدار 215.53 نقطة، أو 0.80%، إلى 26,638.44 نقطة.

وهبط سهم «برودكوم» بنسبة 15% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للرقائق أيضاً تمسكها بتوقعاتها طويلة الأجل بتحقيق مبيعات بقيمة 100 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وكان السهم قد ارتفع بنحو 55% خلال هذا الربع، وقد يفقد ما يقرب من 350 مليار دولار من قيمته السوقية إذا استمرت الخسائر حتى نهاية الجلسة.

وانخفض مؤشر التكنولوجيا ضمن «إس آند بي 500» بنسبة 2.2%، ليسجل أكبر خسائر بين القطاعات، بينما هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 4.4%.

كما تراجعت أسهم شركتي «مارفيل تكنولوجي» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز AMD» بنحو 5% لكل منهما، في حين هبط سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 6.6%، وسهم «كوالكوم» بنسبة 2.3%.

وفي المقابل، أدى انتقال المستثمرين بعيداً عن أسهم التكنولوجيا إلى دعم قطاعات أخرى من السوق، حيث سجلت 9 من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب.

وصعدت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.4%، مدعومة بارتفاع سهم «يونايتد هيلث» بنسبة 5% بعدما رفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم الشركة إلى «شراء».

وساهم ذلك في ارتفاع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 520.81 نقطة، أو ما يعادل 1.03%.

كما ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.8% بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة على خلفية تجدد المخاوف بشأن الائتمان الخاص.

وأصبحت شركة «بلاكستون» أحدث مدير أصول يفرض قيوداً على عمليات السحب من صندوقه الرئيسي للائتمان الخاص بعد ارتفاع طلبات الاسترداد.

وتوقفت موجة الصعود في «وول ستريت» هذا الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»: «التحول الحالي يبدو أقل ارتباطاً بتغير جوهري في السردية الاستثمارية، وأكثر ارتباطاً بجني الأرباح، وارتفاع مستويات المراكز الاستثمارية، وإعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية بعد أسابيع من المكاسب شبه المتواصلة».

ورغم اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار مطلع أبريل، فإن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز لم تحقق تقدماً يُذكر، ما يهدد بإبقاء أسعار النفط مرتفعة ويغذي التضخم.

البيانات الاقتصادية

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين أظهر مسح «معهد إدارة التوريد ISM» الصادر الأربعاء أن قطاع الخدمات الأمريكي واصل التوسع خلال مايو.

ومن المنتظر أن يقدم تقرير الوظائف الشهري الشامل المقرر صدوره الجمعة قراءة جديدة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش حول أوضاع سوق العمل الأمريكي، قبل أول اجتماع له للسياسة النقدية هذا الشهر، في وقت يواجه فيه المستهلكون الأمريكيون ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب مع إيران.

وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن المتداولين يقدرون احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام بنسبة 75%.

ومن المقرر أيضاً أن يدلي كل من توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بتصريحات الخميس، في آخر ظهور علني لمسؤولي الفيدرالي قبل بدء فترة التعتيم الإعلامي السابقة للاجتماع.

وفي تحركات الأسهم، هبط سهم شركة الأمن السيبراني «كراود سترايك» بنسبة 8.5% بعدما أعلنت الشركة ارتفاع نفقاتها التشغيلية خلال الربع الأول.

كما يبدأ الخميس العرض الترويجي للمستثمرين الخاص بشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، قبل إدراجها المرتقب في السوق يوم 12 يونيو.

وتهدف الشركة إلى جمع 75 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، بما يمنحها تقييماً سوقياً يبلغ 1.75 تريليون دولار، ويضعها ضمن أكبر 10 شركات مدرجة في الولايات المتحدة.