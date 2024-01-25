أمم آسيا.. انطلاق صافرة أحداث مباراة السعودية وتايلاند

ياسر رشاد - القاهرة - انطلاق صافرة مباراة منتخب السعودية ونظيره التايلاندي، في اطارالمواجهة المرتقبة التى تجمعهما،حاليًا، ضمن منافسات بطولة الأمم الأسيوية بنسختها الحالية التى تحتضنها دولة قطر.

ويلعب منتخب الأخضر السعودي أمام نظيره تايلاند، في آخر مباريات دور المجموعات من كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، نستعرض فيما يلي أبرز الأرقام التاريخية قبل موقعة "استاد المدينة التعليمية"، وفرضيات التأهل والفرق المتوقع مواجهاتها في الأدوار الإقصائية.

ويستضيف ستاد المدينة التعليمية في قطر، يوم الخميس، المباراة التي يأمل من خلالها المنتخب السعودي التأهل بتسع نقاط فيما سيسعى منتخب تايلاند للخروج بنتيجة تضمن له التأهل، وذلك ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023.

وستكون مباراة، الخميس، هي الـ 17 بين الفريقين، إذ حقق المنتخب السعودي الفوز في 14 وتعادل في واحدة وخسر مثلها، ومن ضمن المواجهات السابقة مباراتين مع تايلاند في البطولة القارية.

وتعود المواجهة الأولى بينهما بالبطولة، إلى دور مجموعات كأس آسيا 1992 حينما انتصر المنتخب السعودي برباعية نظيفة، كما شهد اللقاء طرد الحارس التايلاندي واتشارابونغ سومسيت بعد تسببه بركلة جزاء.