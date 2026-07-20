تابع الان خبر ارتفاع نسب تبني الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الإنترنت في السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ارتفاع نسب تبني الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الإنترنت في السعودية يعكس تحولًا نوعيًا في استخدام هذه التقنيات، بعدما كانت في بداياتها مقتصرة على الشركات الكبرى والمستثمرين.

وعززت المملكة خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب إطلاق مبادرات وتطبيقات تدعم اللغة العربية، ما أسهم في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

استضافة السعودية للمؤتمرات والفعاليات المتخصصة في التعليم والصحة والإعلام وغيرها من القطاعات عززت حضور الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي أسهما في دمج هذه التقنيات على نطاق واسع.