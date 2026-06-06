ارتفاع جديد لحصيلة إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية، اليوم ​الجمعة، ​أن ‌حصيلة ⁠حالات الإصابة ​المؤكدة بفيروس إيبولا ‌ارتفعت إلى 452 ‌بعد التأكد ​من 71 حالة جديدة خلال الساعات ‌الأربع والعشرين ​الماضية، وحذرت من انتشار سريع لهذا المرض القاتل بين السكان..

وأظهرت بيانات ​حكومية ‌أن ⁠الحالات ‌المؤكدة ‌تشمل ⁠82 حالة ​وفاة.

ولا تزال الحالات تتركز بشكل كبير في إقليم "إيتوري" شمال شرق الكونغو، وهي منطقة نائية من البلاد.

ويشكل العدد اليومي الإجمالي، البالغ 71 حالة جديدة، 65 في إقليم "إيتوري" وست حالات في إقليم ​شمال كيفو، أكبر عدد مسجل في موجة التفشي الحالية وهي السابعة عشرة في تاريخ الكونغو.

وذكر التقرير "عدد الحالات المؤكدة المسجلة في المنطقتين يدل على انتقال سريع ومستمر للعدوى ‌بين الناس".

يأتي ذلك فيما كشف المدير ​العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق ⁠اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية ‌احتواء تفشي المرض.

مدة الخطة ​ستة أشهر وهي ​بقيمة ‌580 مليون ⁠دولار أميركي.

كانت بيانات حكومية، صادرة أمس الخميس، أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصل إلى 381 حالة.